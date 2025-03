China, Japão e Coreia do Sul decidem 'acelerar' livre comércio ante tarifas de Trump

A- A+

China, Japão e Coreia do Sul afirmaram, neste domingo (30), que estão prontos para "acelerar" as negociações para um "acordo trilateral de livre comércio" e fortalecer sua cooperação para combater a ofensiva tarifária de Donald Trump.

Os ministros da Indústria e Comércio dos três países se reuniram em Seul em meio ao aumento das tensões comerciais decorrentes das medidas protecionistas anunciadas por Trump, que afetam uma ampla gama de produtos, como veículos, caminhões e autopeças.

Na reunião, a primeira nesse nível entre os três países em cinco anos, eles também concordaram em criar "um ambiente previsível de negócios e investimentos", de acordo com uma declaração conjunta.

Coreia do Sul e Japão são grandes exportadores de veículos. A China foi duramente atingida pelas tarifas de Trump sobre produtos agrícolas, aço e alumínio.

A reunião contou com a presença do ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, seu homólogo japonês, Yoji Muto, e do ministro do Comércio da China, Wang Wentao. Os três ministros asiáticos pediram negociações aceleradas para um acordo trilateral abrangente de livre comércio.

O ministro sul-coreano Ahn sustentou que os três países devem responder "em conjunto" aos desafios globais compartilhados.

"O ambiente econômico e comercial está marcado por uma crescente fragmentação da economia global", disse.

Trump anunciou que aplicará tarifas a cada parceiro comercial a partir de 2 de abril para corrigir práticas que ele considera injustas. Mas também disse que haveria "flexibilidade".

Na reunião deste domingo, os ministros de Seul, Pequim e Tóquio também concordaram em "colaborar estreitamente" para pressionar pela reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) e incentivar a adesão de novos membros à ampla Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), que agrupa a China e 14 países asiáticos, de acordo com o documento conjunto.

"O unilateralismo e o protecionismo estão se espalhando, colocando forte pressão no comércio global e aumentando a incerteza", disse o governo chinês em seu comunicado.

China, Japão e Coreia do Sul representam cerca de 20% da população mundial, um quarto da economia e 20% do comércio global.

