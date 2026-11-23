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Meio Ambiente China lamenta fracasso da COP31 mas afirma que transição verde é "irreversível" Com 1,4 bilhão de habitantes, o país continua sendo o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, da Índia e da União Europeia

A China expressou nesta segunda-feira (23) sua decepção com o fracasso da conferência climática da ONU em alcançar um acordo após divergências sobre os combustíveis fósseis, mas insistiu que a transição ecológica mundial continua sendo "irreversível".

A COP31 sobre o clima terminou no domingo (22) na Turquia sem uma decisão política, o que gerou preocupação e dúvidas sobre a capacidade da comunidade internacional de responder à emergência climática.

União Europeia (UE), Reino Unido, Panamá, Vanuatu e outros países em desenvolvimento rejeitaram o projeto de decisão final porque o texto não incluía nenhuma menção explícita ao fim do uso dos combustíveis fósseis. Em contrapartida, outras nações, como Índia, China, Arábia Saudita, Japão e Venezuela, concordavam com o texto, segundo fontes que acompanharam as negociações.

A última proposta apresentava uma referência superficial à COP de Dubai de 2023, quando pela primeira vez os países alcançaram um acordo sobre abandonar os combustíveis fósseis, mas não os mencionava diretamente.

"Expressamos nossa decepção, mas consideramos que não se deve perder a confiança no processo multilateral", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva.

O porta-voz insistiu que "a tendência mundial rumo a uma transição verde e de baixa emissão de carbono é irreversível".

Guo assegurou que "a China fez esforços consideráveis para favorecer o êxito da conferência" e que a delegação chinesa desempenhou "um papel construtivo e de liderança", participando ativamente de todos os aspectos das negociações.

Com 1,4 bilhão de habitantes, a China continua sendo o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, da Índia e da União Europeia.

Para muitos analistas, o fracasso da COP reflete as limitações de um sistema que exige o consenso de quase 200 países para aprovar qualquer decisão.

"Um mecanismo em que todos os países devem alcançar um acordo sobre cada vírgula não está adaptado a uma emergência climática", afirmou Nikki Reisch, diretora do programa de Clima e Energia do Center for International Environmental Law.

Marcado pela ausência dos Estados Unidos desde sua retirada das negociações climáticas sob o governo de Donald Trump, o desfecho da COP31 lembrou o grande fracasso da COP15 em Copenhague, em 2009.

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