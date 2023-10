China lança a missão Shenzhou-17 rumo à estação espacial Tiangong

A- A+

A China lançou, nesta quinta-feira (26), a missão Shenzhou-17, com três astronautas a bordo com destino à estação espacial Tiangong, numa nova etapa do programa que visa enviar pessoas à Lua até 2030.

O foguete Longa Marcha-2F, transportando a espaçonave, decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no deserto de Gobi, noroeste da China, às 11h14 (hora local), com a tripulação mais jovem de astronautas desde a construção de Tiangong.

Os viajantes espaciais tiveram uma cerimônia de despedida na manhã de quinta-feira, antes de se prepararem para o lançamento.

“A espaçonave, montada em um foguete de lançamento Longa Marcha 2-F, decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China”, informou a agência estatal Xinhua.

O capitão da equipe é Tang Hongbo, 48, que retorna pela primeira vez à estação espacial. Ele está acompanhado por Tang Shengjie, 33; e Jiang Xinlin, 35, ambos em seu primeiro voo espacial. A tripulação masculina tem a idade média mais baixa para missões espaciais chinesas, 38 anos.

Os integrantes da missão anterior, Shenzhou-16, estão na estação Tiangong há cinco meses e se preparam para receber o novo trio antes de retornar à Terra, na próxima semana.

Tiangong, a joia da coroa do programa espacial chinês, alterna sua tripulação de três astronautas a cada seis meses.

Sob o presidente Xi Jinping, a China acelerou o seu “sonho espacial”. A segunda maior economia do mundo injetou milhões de dólares em seu programa espacial, controlado pelos militares, para tentar alcançar os Estados Unidos e a Rússia.

Dentro dessa estratégia, Pequim pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e quer construir uma base na superfície do satélite terrestre.

