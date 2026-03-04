Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

China mandará enviado especial ao Oriente Médio para trabalhos de mediação

Declaração foi feita nesta quarta (4) pelo chanceler Wang Yi

Reportar Erro
Pequim "sempre foi uma força em prol da paz", disse Wang YiPequim "sempre foi uma força em prol da paz", disse Wang Yi - Foto: Freepik

A China mandará um enviado especial para mediar no Oriente Médio, anunciou nesta quarta-feira (4) o chanceler Wang Yi, enquanto a guerra desencadeada pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã continua se expandindo.

Leia também

• Detentos de presídio em Teerã estão sem comida, diz familiar

• Catar nega que ataques do Irã mirassem só alvos dos EUA e cita possibilidade de retaliação

• EUA diz ter matado líder de unidade iraniana que tentou assassinar Trump

Pequim “sempre foi uma força em prol da paz e deseja continuar desempenhando um papel construtivo; e enviará um especializado em assuntos do Oriente Médio aos países da região para mediar”, declarou Wang durante uma ligação com seu homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, segundo autoridades chinesas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter