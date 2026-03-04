A- A+

Internacional China mandará enviado especial ao Oriente Médio para trabalhos de mediação Declaração foi feita nesta quarta (4) pelo chanceler Wang Yi

A China mandará um enviado especial para mediar no Oriente Médio, anunciou nesta quarta-feira (4) o chanceler Wang Yi, enquanto a guerra desencadeada pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã continua se expandindo.

Pequim “sempre foi uma força em prol da paz e deseja continuar desempenhando um papel construtivo; e enviará um especializado em assuntos do Oriente Médio aos países da região para mediar”, declarou Wang durante uma ligação com seu homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, segundo autoridades chinesas.

