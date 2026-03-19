China não planeja planejar Taiwan em 2027, afirma relatório de inteligência americana
No ano passado, funcionários do Departamento de Defesa dos EUA apontaram 2027 como o possível ano de um ataque
A China não planeja invadir Taiwan em 2027, mas busca assumir o controle da ilha sem recorrer à força, afirma um relatório anual de inteligência dos Estados Unidos divulgado na quarta-feira.
O governo chinês, que considera Taiwan parte de seu território, intensificou nos últimos anos a pressão militar sobre uma ilha de governo independente.
A comunidade de inteligência "considera que os dirigentes chineses não têm atualmente uma previsão de executar uma invasão de Taiwan em 2027, nem contam com um calendário fixo para obter a unificação", destaca o relatório de Avaliação Anual de Ameaças.
No ano passado, funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos apontaram 2027 como o possível ano de um ataque.
Mas a comunidade de inteligência apresenta agora uma análise mais ponderada da situação.
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“Em 2026, Pequim provavelmente continuará tentando estabelecer as condições para uma eventual unificação com Taiwan, sem chegar ao conflito”, afirma o relatório.
O documento acrescenta que as autoridades chinesas confirmaram que uma invasão anfíbia de Taiwan “seria extremamente necessária e acarretaria um risco elevado de fracasso, especialmente no caso de uma intervenção dos Estados Unidos”.
Os autores do relatório afirmaram que a China insiste publicamente que "a unificação com Taiwan é necessária para alcançar seu objetivo de 'rejuvenescimento nacional' até 2049".
Washington não registrou oficialmente Taiwan, mas é o principal apoio militar da ilha - o tom do suporte, no entanto, registrou uma leve flexibilização durante o governo do presidente Donald Trump.