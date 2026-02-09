A- A+

INTERNACIONAL China negou ter realizado testes nucleares secretos e acusou EUA de mentir Ministério chinês pediu aos Estados Unidos que "acabe imediatamente com suas ações irresponsáveis".

A China negou, nesta segunda-feira (9), as acusações dos Estados Unidos de ter realizado testes nucleares secretos, versão que qualificou de "mentira descarada", e acusou Washington de buscar desculpas para retomar seus próprios testes.

Na Conferência sobre Desarmamento da ONU, em Genebra, na sexta-feira (6), Thomas DiNanno, subsecretário de Estado americano para o controle de armas, acusou a China de realizar estes testes, incluindo um em 22 de junho de 2020, e de se preparar para mais testes.

"As acusações dos Estados Unidos são completamente infundadas e são mentiras descaradas. A China se opõe firmemente à tentativa dos Estados Unidos de fabricar desculpas para retomar seus próprios testes nucleares", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China em uma mensagem à AFP.

O ministério também pediu aos Estados Unidos que "acabe imediatamente com suas ações irresponsáveis".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em outubro, que Washington começaria a realizar testes de armas nucleares "igualdade de condições" com a Rússia e China, mas sem detalhar nem explicar que tipo de testes nucleares pretendia retomar.

As declarações do subsecretário DiNanno foram feitas durante a apresentação do novo plano dos Estados Unidos que inclui conversas trilaterais com Rússia e China para estabelecer novos limites às armas nucleares.

Este plano foi lançado por Washington após o vencimento do Novo START, o último tratado entre as principais potências nucleares, Estados Unidos e Rússia.

A China já se recusou a participar de negociações de desarmamento "nesta fase".

