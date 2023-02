A- A+

Guerra na Ucrânia China pede diálogo entre Rússia e Ucrânia e alerta contra uso de armas nucleares Pequim tentou se posicionar como parte neutra no conflito, embora mantenha laços com Moscou, seu aliado estratégico

A China pediu à Rússia e à Ucrânia que retomem as negociações de paz o mais rápido possível e alertou que armas nucleares não devem ser usadas neste conflito, de acordo com um documento divulgado nesta sexta-feira (24), no primeiro aniversário do início da guerra.

"Todas as partes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia a trabalhar na mesma direção e retomar o diálogo direto o mais rápido possível", afirmou o ministério das Relações Exteriores chinês neste documento de 12 pontos para uma "solução política" para o conflito.

Pequim também rejeitou o uso de armas nucleares no conflito, poucos dias depois de o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar a suspensão de sua participação em um tratado de desarmamento nuclear com os Estados Unidos.

"As armas nucleares não devem ser usadas e as guerras nucleares nunca devem ser travadas. A ameaça ou uso de armas nucleares deve ser combatida", acrescenta o documento.

O texto também enfatiza a necessidade de proteger os civis: "As partes no conflito devem respeitar estritamente o direito humanitário internacional e evitar atacar civis ou instalações civis".

O governo dos Estados Unidos criticou o documento. Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, afirmou que a guerra "poderia acabar amanhã se a Rússia parasse de atacar a Ucrânia e retirasse suas forças".

"Minha primeira reação é que (o documento) poderia parar no ponto um, que é respeitar a soberania das nações", declarou Sullivan à CNN.

"A Rússia já perdeu esta guerra. Os objetivos da Rússia na guerra eram apagar a Ucrânia do mapa, absorvê-la dentro do mapa. Fracassaram e não estão em posição de conseguir", acrescentou.

Aliados mas neutros

Pequim tentou se posicionar como parte neutra no conflito, embora mantenha laços com Moscou, seu aliado estratégico.

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, se reuniu na capital russa na quarta-feira com o presidente Vladimir Putin e seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, durante uma visita para apresentar sua "solução política" para a guerra.

Em um resumo da reunião publicado pela agência estatal Xinhua, Wang afirmou que a China pretende "aprofundar a confiança política e reforçar a coordenação estratégica" com a Rússia.

Após a visita de Wang, Moscou anunciou que Pequim apresentou sua visão para uma "solução política" do conflito.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse na quinta-feira que não viu o plano de paz da China e queria se reunir com representantes de Pequim para discutir a proposta antes de oferecer seu ponto de vista.

"Acho que é um fato muito positivo em geral que a China comece a falar sobre a Ucrânia e a enviar sinais", disse Zelensky.

O documento demonstra que Pequim "vê claramente o conflito na Ucrânia como um produto do que chama de mentalidade de Guerra Fria e de uma arquitetura de segurança antiquada na Europa", disse Manoj Kewalramani, analista do Instituto Takshashila de Bangalore (Índia).

"As preocupações refletidas neste documento são sobre a escalada e os efeitos colaterais", acrescentou o analista à AFP. Para ele, Pequim gostaria de um plano de paz que se concentre mais na "arquitetura de segurança europeia que na própria guerra".

Desde o início da invasão russa, a China ofereceu apoio diplomático e financeiro a Putin, mas se absteve de qualquer envolvimento militar ou envio de armas ao aliado.

Empresas chinesas controladas pelo Estado venderam drones não letais e outros equipamentos tanto para a Rússia como para a Ucrânia. E Moscou se viu forçado a recorrer ao Irã para obter as aeronaves não tripuladas de combate.

Veja também

Guerra na Ucrânia China planeja produzir drones explosivos para a Rússia