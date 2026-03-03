Ter, 03 de Março

OPERAÇÕES MILITARES

China pede fim de operações militares no Oriente Médio e critica ataques de EUA e Israel no Irã

Na ocasião, porta-voz ressaltou a importância de se opor conjuntamente a ações unilaterais e destacou ser "inaceitável" que os EUA e Israel lancem ataques contra o Irã

Bandeira da ChinaBandeira da China - Foto: Hector Retamal / AFP

A Diretora do Departamento de Informação do Ministério das Relações Exteriores chinês e porta-voz, Mao Ning, disse em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 03, que a China pede para que as operações militares no Oriente Médio sejam cessadas imediatamente e defende o retorno ao diálogo e à negociação o mais breve possível.

Na ocasião, ela também ressaltou a importância de se opor conjuntamente a ações unilaterais e destacou ser "inaceitável" que os EUA e Israel lancem ataques contra o Irã no processo das negociações em curso entre os dois países.

"Essas ações violam o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais", detalhou. Segundo ela, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, articulou a posição de Pequim e trabalhou ativamente para promover a paz e cessar o conflito em conversas telefônicas recentes com seus homólogos da Rússia, Irã, França e Omã.

Segundo Mao, a China apoia o Irã na defesa de sua soberania e segurança, integridade territorial e dignidade nacional, bem como na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos.

"As grandes potências não devem usar suas vantagens militares para atacar arbitrariamente outros países, e o mundo não deve retroceder à lei da selva", defendeu, ao mencionar que qualquer ação que viole o direito internacional deve ser combatida pela comunidade internacional. "A China continuará a desempenhar um papel construtivo, a defender firmemente a justiça em plataformas como o Conselho de Segurança da ONU, a trabalhar pela paz e a pôr fim ao conflito", acrescentou.

