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China pede que empresas descumpram sanções dos EUA a refinarias que compram petróleo do Irã

Segundo o governo chinês, a nova rodada de sanções viola o direito internacional e os princípios básicos das relações internacionais

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O governo chinês acrescentou que sempre se mostrou contra sanções unilaterais que carecem de autorização da Organização das Nações Unidas (ONU)O governo chinês acrescentou que sempre se mostrou contra sanções unilaterais que carecem de autorização da Organização das Nações Unidas (ONU) - Foto: Reprodução/Internet

O Ministério do Comércio da China emitiu uma proibição no sábado, 2, determinando que as sanções dos EUA - que foram aplicadas contra empresas chinesas de energia na última sexta-feira - não devem ser reconhecidas, executadas nem cumpridas.

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Segundo o ministério, a nova rodada de sanções viola o direito internacional e os princípios básicos das relações internacionais. "A sanção não afeta o cumprimento das obrigações internacionais assumidas pela China, nem a proteção, nos termos da lei, dos direitos e interesses legítimos das empresas com investimento estrangeiro na China", enfatizou.

O governo acrescentou que sempre se mostrou contra sanções unilaterais que carecem de autorização da Organização das Nações Unidas (ONU) e de fundamento no direito internacional, e que continuará acompanhando de perto a situação de "aplicação indevida" de leis e medidas de outros países.

No dia 1º de maio, os EUA anunciaram novas sanções para tentar interromper o comércio de petróleo do Irã. O Departamento de Estado sancionou cinco empresas chinesas, incluindo a Hengli Petrochemical, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group e Shandong Shengxing Chemical.

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