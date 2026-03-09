A- A+

CHINA China pede transformação da visão de comunidade Ásia-Pacífico em realidade, diz chanceler A China alinhará diferentes caminhos para a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico

A China trabalhará em direção ao objetivo de tornar em ações e realidade a visão e o plano para a construção de uma comunidade Ásia-Pacífico, disse neste domingo o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

A reunião da APEC de 2026, a ser realizada em Shenzhen, na China, terá como foco as três prioridades de abertura, inovação e cooperação e, mais uma vez, traçará o rumo e reunirá forças para a cooperação da Ásia-Pacífico em uma encruzilhada, disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da sessão em andamento da legislatura nacional.

A 33ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) será realizada em Shenzhen em novembro. Esta é a terceira vez que a China sedia o evento, depois de Shanghai em 2001 e Beijing em 2014.

Observando que décadas se passaram desde que o conceito da comunidade Ásia-Pacífico foi apresentado pela primeira vez, Wang disse que a ideia não deve ficar no papel ou permanecer apenas como uma visão. Ele pediu a busca de amplo consenso, prioridades claras e medidas viáveis na APEC em Shenzhen.

A China alinhará diferentes caminhos para a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico, tomará medidas adequadas para a conectividade regional e promoverá vigorosamente a transformação para o desenvolvimento digital, inteligente e verde, de acordo com Wang.

A China está pronta para promover um recomeço a partir da APEC em Shenzhen em direção ao objetivo da comunidade Ásia-Pacífico, disse Wang.

