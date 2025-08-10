China pode exigir regra ambiental da União Europeia para carne
Possibilidade foi tema de comentário do diretor de Sustentabilidade da Marfrig, Paulo Pianez
A China, principal destino da carne bovina brasileira, pode vir a adotar exigências ambientais semelhantes às previstas pela União Europeia em sua lei antidesmatamento.
A possibilidade foi tema de comentário do diretor de Sustentabilidade da Marfrig, Paulo Pianez, durante participação na São Paulo Climate Week, na sexta-feira, 8.
"Recebemos recentemente, na Marfrig, uma delegação grande do governo chinês e eles pensam em fazer exigências desse tipo também", afirmou.
Ele destacou que a tendência de maior rigor ambiental "é inevitável" e não deve se limitar à União Europeia. "O mercado lá fora cada vez mais implementa um nível alto de exigência ambiental. Quando há uma realidade de mercado desse tipo, é muito pouco provável que seja desfeita. A gente precisa ter um viés de adaptação."
A UE determina que produtos como carne, couro, soja e café só podem entrar no bloco europeu se comprovarem não ter origem em áreas desmatadas após a data de corte de 2020.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.