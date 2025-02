China: porta-voz de ministério pede que EUA parem de encorajar e apoiar independência de Taiwan

A- A+

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, pediu para que os Estados Unidos parem de encorajar e apoiar a independência de Taiwan e "evitem prejudicar ainda mais as relações China-EUA", em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Na ocasião, o representante também solicitou que o país não atrapalhe a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan.



A fala acontece após o Departamento de Estado dos EUA remover a frase "não apoiamos a independência de Taiwan" de um documento na semana passada. Não está claro o motivo da mudança da linguagem e se isso sinaliza alguma mudança na política sob o presidente americano, Donald Trump, que retornou à Casa Branca no mês passado. Ainda, o governo de Taiwan está preocupado que o republicano possa não ser um apoiador tão firme da autonomia da ilha quanto o antecessor, o ex-presidente Joe Biden.

Não é a primeira vez que o Departamento de Estado americano remove a frase. A mesma situação aconteceu em maio de 2022, mas após um forte protesto da China, a frase foi recolocada dentro de algumas semanas.

Veja também