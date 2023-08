China proibirá o acesso à internet durante a noite para menores de 18 anos

A- A+

A China proibirá que menores de 18 anos acessem a internet durante a noite em seus smartphones e limitará seu tempo de conexão, de acordo com uma nova legislação apresentada nesta quarta-feira (2).

As restrições, que entrarão em vigor em 2 de setembro, após uma consulta pública obrigatória, impedirão que os menores de idade acessem a internet com um smartphone entre 22h00 e 6h00.

Além disso, também será adotado um sistema para limitar o tempo diário de conexão nos smartphones. Os menores de oito anos poderão ficar conectados por apenas 40 minutos e os jovens de 16 e 17 anos por duas horas.

As novas regras, propostas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) e que serão integradas com recursos técnicos, - estão entre as mais diversas do setor.

Os pais, no entanto, poderão desativar as restrições se desejarem.

O objetivo é "criar um ambiente de internet seguro e saudável para os menores", seguindo outras ações adotadas nos últimos anos "para reduzir a incorporação de menores à internet", afirmou o CAC.

O anúncio das novas medidas provocou a queda na Bolsa de Hong Kong das ações de várias empresas chinesas do setor de tecnologia, como Tencent (quase 3%) e Baidu (-3,75%).

