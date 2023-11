A- A+

robôs China quer construir robôs humanóides avançados até 2025 Após divulgação dos planos do governo, ações das empresas chinesas de robótica subiram. Para 2027, o país planeja que esses robôs pensem, aprendam e inovem

Há anos a China tem a ambição de assumir a liderança em esferas tecnológicas de ponta, desde a inteligência artificial até a computação quântica. Agora, o país está de olho em outro campo com qualidades de ficção científica: os robôs realistas.

O país pretende produzir seus primeiros robôs humanóides até 2025, de acordo com um plano elaborado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. O governo estimulará mais empresas jovens focadas na área, estabelecerá padrões da indústria, desenvolverá talentos e aprofundará a cooperação internacional.

As ações das empresas chinesas de robótica subiram após a orientação política, o que acrescenta outra dimensão à corrida tecnológica entre as duas maiores economias do mundo em chips e hardware. Empresas norte-americanas como a Tesla e a Boston Dynamics têm desfrutado até agora de uma vantagem tecnológica.

No entanto, a China, maior fabricante de eletrônicos do mundo, busca avanços em detecção ambiental, controle de movimento e capacidades de interação entre máquinas e humanos nos próximos dois anos, disse o ministério. O governo está incentivando o uso de inteligência artificial na robótica e pediu mais pesquisas sobre o desenvolvimento de mãos, braços e pés robóticos hábeis.

O documento continha poucos detalhes, mas era bastante ambicioso. A China também quer que os robôs humanóides pensem, aprendam e inovem até 2027, e planeja estabelecer um sistema confiável de cadeia de abastecimento industrial para apoiar a sua produção, afirmou.

As ações da Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission e da Miracle Automation Engineering saltaram para o limite diário de 10%.

Os robôs humanóides são concebidos para lidar cada vez mais com tarefas executadas por humanos, desde a coleta de mantimentos até o trabalho em ambientes perigosos. Várias empresas norte-americanas têm liderança neste campo, com a Tesla a desenvolvendo o seu robô humanóide “ Optimus ” e o "Atlas" da Boston Dynamics capaz de dar cambalhotas para trás.

O Hyundai Motor Group da Coreia do Sul comprou o controle da Boston Dynamics em um negócio de US$ 1,1 bilhão há três anos. Este ano, a startup californiana Figure arrecadou US$ 70 milhões para desenvolver um robô humanóide.

