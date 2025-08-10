A- A+

TARIFAS China quer liberação de exportação de chips americanos na mesa de negociações com os EUA, diz jornal Trump e Xi Jinping devem se encontrar em breve, diz FT

A China quer que os Estados Unidos flexibilizem os controles de exportação sobre um componente essencial para a fabricação de chips de inteligência artificial. A medida faria parte de um acordo comercial antes de uma possível cúpula entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, informou o Financial Times.

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, autoridades chinesas disseram a especialistas em Washington que Pequim deseja que o governo Trump reduza as restrições à exportação de chips HBM, de memória de alta largura de banda.

Após um encontro do CEO da Nvidia, Jensen Huang, com o presidente Donald Trump, o Departamento de Comércio dos EUA começou a emitir licenças para que a empresa exporte chips H20 para a China. Apesar disso, esses chips geram preocupações de segurança para o país, segundo publicou em rede social uma conta vinculada à mídia estatal chinesa, informou a Reuters.

Às vésperas do prazo final de 12 de agosto para que Estados Unidos e China concluam um acordo comercial e evitem a retomada de tarifas elevadas, o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou nesta semana que o governo provavelmente prorrogará a trégua por mais 90 dias, de acordo com o Financial Times.

Veja também