MUNDO China realiza primeiro teste do seu novo e maior porta-aviões de todos os tempos Relatório do do Congresso dos EUA diz que China tem a maior Marinha do mundo e terá 435 navios até 2030

O porta-aviões chinês Fujian realizou nesta quarta-feira seus primeiros testes marítimos, num passo fundamental no fortalecimento das Forças Armadas do país, informou a mídia estatal.

O Fujian é o terceiro porta-aviões da China, depois dos navios Liaoning e Shandong, e é o maior navio que a Marinha chinesa já teve em sua história.

A embarcação deixou o estaleiro Jiangnan, em Xangai, às 8h (hora local) para "testar principalmente a confiabilidade e a estabilidade dos sistemas elétricos e de propulsão", segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

A China expandiu sua força naval nos últimos anos para aumentar a presença no Pacífico e desafiar o sistema de aliança regional liderado pelos Estados Unidos.

As tensões têm sido especialmente evidentes no Mar da China Meridional, que Pequim reivindica quase na sua totalidade, e em Taiwan, a ilha autônoma que a China considera parte do seu território.

Um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA, citando o Pentágono, observou que a China tem a maior Marinha do mundo e terá 435 navios até 2030.

O reforço visa “abordar militarmente a situação em Taiwan, se necessário”, bem como “alcançar um maior grau de controle ou domínio sobre a região marítima próxima da China, especialmente o Mar do Sul da China”, segundo o relatório.

Analistas do think tank CSIS em Washington disseram que o Fujian possui sistemas avançados de decolagem, que permitirão à Força Aérea usar aviões com mais carga e combustível.

