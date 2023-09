China rebate acusações de espionagem do Reino Unido

A- A+

O governo da China afirmou nesta segunda-feira (11) que rejeitou com veemência as acusações de espionagem no Reino Unido, após a detenção em Edimburgo de um homem suspeito de obter informações para Pequim.

“A alegação de que a China espiona o Reino Unido não tem qualquer fundamento e a China rejeita com veemência”, declarou Mao Ning, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou no domingo (10) ao homólogo chinês, Li Qiang, as “interferências” de Pequim no Parlamento do Reino Unido, após o anúncio de duas detenções por acusações de espionagem ocorridas há seis meses.

Policiais da unidade antiterrorista britânica "aprenderam dois homens em 13 de março, suspeitos de infringir o artigo 1 da Lei de Sigilos Oficiais de 1911", informou a Scotland Yard em um comunicado. Os dois foram liberados sob fiança até outubro.

O jornal britânico Sunday Times informou que um deles teve contatos com deputados do Partido Conservador (no governo), enquanto trabalhava como assistente parlamentar.

Veja também

GRANDE RECIFE Carro desgovernado invade posto de combustíveis em Paulista e atropela frentista e motociclista