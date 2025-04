Covid-19: China rebate Trump e sugere que vírus estava antes nos EUA

A- A+

Mais de cinco anos após a pandemia de Covid-19, China e Estados Unidos ainda trocam acusações sobre as origens do vírus que parou o mundo entre 2020 e 2022. Após um site do governo norte-americano reproduzir a teoria de que a pandemia se originou por um vazamento de um laboratório chinês, o gigante Asiático afirmou que o vírus pode ter surgido antes nos EUA.

O portal norte-americano exibia informações sobre vacinas, testes e tratamentos para a Covid-19, mas foi transformado em uma página de apoio a esta teoria nunca comprovada. O site covid.gov mostra uma foto do ex-presidente Donald Trump caminhando entre as palavras “lab” (laboratório) e “leak” (vazamento).

A página cita que Wuhan, na China, onde o coronavírus começou a se espalhar, abriga um laboratório de pesquisa com um histórico de conduzir estudos sobre vírus com “níveis inadequados de biossegurança”. A página também acusa Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, de promover uma “narrativa preferencial” de que a Covid-19 teria origem natural.

A China, através da Comissão Nacional de Saúde (NHC), acusou os EUA de fabricarem a ideia de que o coronavírus surgiu de um laboratório em Wuhan. Segundo o órgão, a teoria “não tem base científica”. “Cada vez mais pistas e evidências mostram um aparecimento mais precoce da Covid-19 nos Estados Unidos”, disse a comissão, após a Casa Branca promover a teoria.

“O próximo passo da investigação sobre a origem deve ser realizado nos Estados Unidos, e instamos o lado americano a parar imediatamente de difamar e atacar a China, a encarar seus próprios problemas e a dar uma explicação séria e responsável à comunidade internacional”, declarou em comunicado à agência estatal Xinhua.

De acordo com o site do governo norte-americano, o vírus possui uma “característica biológica que não é encontrada na natureza” e teria se originado no Instituto de Virologia de Wuhan, no centro da China. Apesar da acusação, a origem do vírus permanece um mistério.

Uma das teorias indica que o vírus passou de um animal para os humanos. Outra diz que ele surgiu a partir de um acidente em laboratório. Mas, segundo análise de inteligência do próprio governo dos Estados Unidos, divulgada em 2023, não há evidências suficientes para comprovar nenhuma das duas teorias.

Em um comunicado, a NHC afirmou que o site dos EUA reflete o “caráter sinistro dos EUA ao politizarem questões científicas”. O Ministério das Relações Exteriores da China também se pronunciou sobre o que descreveu como “difamação da China sem evidências”.

