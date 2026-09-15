Ter, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça15/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ásia

China reforça restrições de saída do país por motivos de segurança

Cidadãos que infringirem a regulamentação de importações e exportações de tecnologia poderão ser proibidos de deixar o país, informou o Conselho de Estado

Reportar Erro
China reforça restrições de saída do país por motivos de segurançaChina reforça restrições de saída do país por motivos de segurança - Foto: Hector Retamal/AFP

A China anunciou nesta terça-feira (15) restrições aos deslocamentos, incluindo a proibição temporária de saída do território nacional, para pessoas consideradas suscetíveis de colocar em risco a "segurança industrial ou tecnológica" do país.

Cidadãos que infringirem a regulamentação de importações e exportações de tecnologia poderão ser proibidos de deixar a China, informou o Conselho de Estado.

O cidadão que participar de atividades ilegais no exterior poderá ser "objeto de uma proibição de saída do território por um período de seis meses a três anos a partir da data de seu retorno à China".

Estados Unidos e China estão envolvidos em uma corrida tecnológica e, há vários meses, cada lado acusa o outro de se apropriar das capacidades de modelos de inteligência artificial desenvolvidos em seu território.

Leia também

• OMC: ascensão de emergentes como Brasil e China desafia sistema multilateral de comércio

• China faz apelo aos Estados Unidos contra 'guerra' no espaço

• 'Segunda chance': sobrevivente do Nepal relata sua odisseia preso em um túnel

As novas normas, publicadas pela primeira vez em julho, mas que entraram em vigor nesta terça-feira, foram elaboradas para "preservar a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento", segundo o Conselho de Estado.

Analistas, no entanto, alertam que as normas conferem ao governo uma "ampla margem de manobra".

As atividades relacionadas à segurança e às práticas criminosas "podem ser definidas de forma vaga e redefinidas facilmente", declarou à AFP Chong Ja Ian, da Universidade Nacional de Singapura.

"O mundo exterior só saberá como a margem de manobra será utilizada quando forem aplicadas as primeiras medidas", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter