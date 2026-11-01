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controle China reforçará fiscalização do patrimônio e das relações dos membros do Partido Comunista Medidas estão em uma resolução do Comitê Central do PCC publicada poucos dias após o encerramento da sessão plenária anual do partido em Pequim.

O Partido Comunista Chinês (PCC) reforçará a vigilância sobre seus dirigentes e ampliará o controle sobre seu patrimônio, suas relações pessoais e suas atividades online para prevenir casos de corrupção e deslealdade, segundo um documento divulgado neste domingo (1º).

O texto também defende o fortalecimento da "democracia" interna do partido, por meio da delimitação das atribuições de seus responsáveis e da garantia de espaço para opiniões divergentes nos processos de tomada de decisão.

As medidas estão em uma resolução do Comitê Central do PCC publicada poucos dias após o encerramento, na última quinta-feira, da sessão plenária anual do partido em Pequim.

Essa importante reunião teve como foco a governança e o combate à corrupção, e resultou na expulsão de 33 membros da organização.

Desde que chegou ao poder em 2012, o presidente Xi Jinping conduz uma ampla campanha anticorrupção para enfrentar um problema que afeta há décadas a política e a economia chinesas.

Nesse período, quase oito milhões de pessoas foram punidas por corrupção, afirmou na sexta-feira um alto funcionário da comissão disciplinar do partido.

Muitos analistas, porém, avaliam que a campanha também serviu para afastar dissidentes e rivais políticos de Xi Jinping, que prepara o terreno para buscar um quarto mandato em 2027.

O documento divulgado neste domingo determina um monitoramento mais rigoroso dos quadros dirigentes e prevê a realização de verificações quando "o patrimônio e os gastos de suas famílias superarem claramente suas rendas normais".

Também defende conhecer mais sobre "suas relações sociais" e reforçar a supervisão das "atividades comerciais" de cônjuges, filhos e companheiros.

Além disso, o PCC promete combater esquemas de corrupção que envolvam moedas virtuais e fluxos financeiros internacionais e pede o fortalecimento da fiscalização das "atividades online dos membros do Partido".

Em relação ao aperfeiçoamento da chamada "democracia interna", o partido orienta seus responsáveis a "ouvir atentamente opiniões divergentes", evitar o "paternalismo" e não "substituir decisões coletivas por opiniões pessoais".

Embora Xi Jinping seja considerado um dos líderes chineses que mais concentraram poder pessoal nas últimas décadas, nada no texto indica que as novas disposições se refiram diretamente à sua forma de governar.

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