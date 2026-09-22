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MUNDO China restringe exportação de produtos precursores de fentanil antes de encontro Xi-Trump As medidas, anunciadas pelo Ministério do Comércio da China, entraram em vigor imediatamente

A China informou nesta terça-feira (22) que exportadores precisarão obter autorização para enviar aos Estados Unidos, México e Canadá dois produtos químicos usados como precursores de drogas, em um gesto de boa vontade antes de uma cúpula entre os líderes das duas maiores economias do mundo.

Os controles entram em vigor poucos dias antes de o líder chinês, Xi Jinping, se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, após repetidas pressões americanas para que Pequim interrompa a cadeia de fornecimento de fentanil.

As medidas, anunciadas pelo Ministério do Comércio da China, entraram em vigor imediatamente.

A China é uma importante fonte de produtos químicos precursores do fentanil, utilizados por cartéis mexicanos para produzir o potente narcótico e contrabandeá-lo para os Estados Unidos.

Pequim e Washington intensificaram nos últimos anos os esforços conjuntos para conter o fluxo desses produtos químicos para a América do Norte.

Em maio, pouco depois de Trump visitar Pequim para conversas com Xi, a China impôs controles de exportação a outro grupo de produtos químicos precursores de drogas. Os dois líderes devem discutir o fentanil e uma série de outros temas quando se reunirem em Washington no fim desta semana.

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