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Internacional China restringe exportações de precursores de drogas para a América do Norte Washington alterou uma tarifa de 10% sobre produtos chineses em retaliação pelo suposto papel da China na cadeia de fornecimento de fentanil

A China anunciou medidas de controle à exportação para a América do Norte de três substâncias químicas usadas na produção de drogas, em meio a uma cooperação crescente entre Washington e Pequim contra o narcotráfico.

A partir de agora, será necessário obter licenças de órgãos governamentais para exportar os produtos químicos para os Estados Unidos, Canadá e México, informou o Ministério do Comércio Chinês em um comunicado.

A maioria dos precursores usados na produção do fentanil, um opioide altamente potente que causou uma epidemia letal de drogas nos Estados Unidos, procedente da China.

Washington alterou uma tarifa de 10% sobre produtos chineses em retaliação pelo suposto papel da China na cadeia de fornecimento de fentanil.

As novas restrições de Pequim aconteceram uma semana após a reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, em Pequim. Os dois buscaram estabilizar as relações turbulentas entre os dois países.

O combate ao tráfico de drogas é um dos âmbitos de cooperação entre as duas potências rivais.

Em abril, Pequim e Washington colaboraram em um caso de narcotráfico, com nas províncias chinesas de Guangdong e Liaoning e nos estados americanos da Flórida e Nevada, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.

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