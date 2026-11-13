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Internacional China retira sua candidatura para a COP33 de 2028 Fontes confirmaram uma informação publicada pelo jornal britânico The Guardian

A China decisistiu de apresentar sua candidatura para sediar, em 2028, a conferência da ONU sobre o clima, a COP33, informaram fontes próximas ao assunto à AFP nesta sexta-feira (13).

Pequim analisou, durante meses, a possibilidade de apresentar sua candidatura para organizar o evento, que reúne, a cada ano, dezenas de milhares de pessoas, mas acabou abandonando a ideia, segundo várias fontes presentes na COP31, que ocorre atualmente em Antália (Turquia).

As fontes confirmaram uma informação publicada pelo jornal britânico The Guardian.

O Ministério das Relações Exteriores em Pequim não quis fazer comentários, mas assegurou que a China "continuará engajada na promoção da transição global para uma economia verde e de baixo carbono, assim como na cooperação internacional para enfrentar as mudanças climáticas".

As cúpulas climáticas da ONU são realizadas, de forma rotativa, em diferentes regiões do mundo. A COP31 acontece atualmente na Turquia, e a COP32 será realizada na Etiópia no próximo ano; portanto, a COP33 deveria ocorrer na Ásia.

Coreia do Sul, Indonésia, Uzbequistão e Tailândia também figuram entre os possíveis candidatos.

A China, com seus 1,4 bilhão de habitantes, continua sendo a maior emissora mundial de gases de efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, da Índia e da União Europeia.

No entanto, o país participa ativamente das negociações climáticas, ao contrário dos Estados Unidos que, sob a presidência de Donald Trump, se retiraram delas.

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