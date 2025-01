China se opõe e demonstra "profunda insatisfação" com ação dos EUA contra embarcações marítimas

A- A+

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China (MOC) afirmou nesta sexta-feira que o país se opõe firmemente e está profundamente insatisfeito com o acionamento da "Seção 301" pelos Estados Unidos, que afirmam que a dominância chinesa nos setores marítimo, logístico e de construção naval é "irracional e sobrecarrega ou restringe o comércio americano", após investigação.

"A investigação tem unilateralismo e protecionismo óbvios e está fora das necessidades políticas domésticas e do propósito de suprimir o desenvolvimento da China. É um dano sério ao sistema de comércio multilateral e às regras de comércio internacional", afirmou o representante chinês em rodada de perguntas e respostas com repórteres cuja transcrição foi divulgada pelo governo chinês, sem informar o nome do porta-voz.

Ele disse que o documento divulgado pelos EUA está repleto de falsas acusações, e a China acompanhará de perto os desdobramentos do caso e tomará as medidas necessárias para defender seus direitos e interesses.

Em nota divulgada na quinta pelo Escritório Representante Comercial dos EUA, é mencionado que a força da China nos setores restringe a concorrência e a escolha, criando riscos de segurança econômica a partir da dependência e vulnerabilidades em setores críticos para o funcionamento da economia dos EUA, minando a resiliência da cadeia de suprimentos.

A medida é mais uma divulgada nesta semana que mira o avanço chinês. Na segunda-feira, o setor de inteligência artificial (IA) foi alvo, assim como a fabricação de chips.

