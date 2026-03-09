Seg, 09 de Março

CHINA

China sempre coloca países vizinhos em posição prioritária na agenda diplomática, diz chanceler

"Vizinhos ajudando vizinhos e construindo uma vizinhança amigável faz parte da tradição e cultura chinesas", completa Wang Yi

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang YiMinistro das Relações Exteriores da China, Wang Yi - Foto: IORI SAGISAWA / POOL / AFP

A China sempre coloca os países vizinhos em uma posição prioritária em sua agenda diplomática, disse neste domingo (8) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

"Vizinhos ajudando vizinhos e construindo uma vizinhança amigável faz parte da tradição e cultura chinesas", disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da sessão em andamento da legislatura nacional.

"A China é sempre uma âncora da segurança regional, um motor do desenvolvimento e prosperidade e uma defensora dos valores compartilhados dos países asiáticos", disse ele. 

