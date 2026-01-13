A- A+

China supõe ameaça para Groenlândia como afirma Trump? Presidente norte-americano afirma que, sem a intervenção dos Estados Unidos, a Groenlândia teria "navios de guerra e submarinos chineses por toda parte"

O presidente americano Donald Trump ameaçou tomar a Groenlândia à força da Dinamarca, sua aliada na Otan, para evitar que caia nas mãos da China, mas uma análise detalhada minimiza o papel de Pequim nesta ilha ártica.

Isto é o que se sabe sobre a presença da China na região.

Navios chineses por toda parte?

Trump afirma que, sem a intervenção dos Estados Unidos, a Groenlândia teria "navios de guerra e submarinos chineses por toda parte", mas, na realidade, a presença militar de Pequim no Ártico impressiona pouco.

"A Groenlândia não está cheia de navios chineses e russos. Isso é um absurdo", afirma Paal Sigurd Hilde, do Instituto Norueguês de Estudos de Defesa.

Em outras partes do Ártico, a modesta presença militar da China cresceu em colaboração com a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.

"O único caminho para a China ganhar uma influência significativa no Ártico passa pela Rússia", afirma Hilde.

Os dois países ampliaram as operações conjuntas no Ártico e da guarda costeira, como uma patrulha de bombardeiros em 2024 perto do Alasca.

A China também opera alguns quebra-gelos equipados com minissubmarinos de águas profundas, que poderiam mapear o fundo do mar — algo potencialmente útil para um desdobramento militar — e satélites para a observação do Ártico. Pequim afirma que são destinados à pesquisa científica.

A influência da China está crescendo?

Essas atividades são "preocupações potenciais de segurança caso o Exército da China ou ativos ligados ao Exército estabeleçam uma presença regular na região", afirma Helena Legarda, do Instituto Mercator de Estudos Chineses, em Berlim.

"A China tem ambições claras de expandir sua presença e influência na região", acrescentou.

A China lançou o projeto da Rota da Seda Polar em 2018, o braço ártico da Iniciativa Cinturão e Rota, e tem como objetivo tornar-se uma "grande potência polar" até 2030.

O país estabeleceu estações de pesquisa científica na Islândia e na Noruega. Suas empresas investiram em projetos como o gás natural liquefeito russo e uma linha ferroviária sueca.

A competição com a China por recursos e acesso às rotas comerciais no Ártico pode ameaçar os interesses europeus, segundo Legarda.

Mas, há algum tempo, alguns países oferecem resistência. Propostas para comprar uma estação naval abandonada na Groenlândia e um aeroporto na Finlândia fracassaram.

Algumas vozes apontam a pressão dos Estados Unidos para que os países rejeitem empresas chinesas.

Em 2019, a Groenlândia optou por não usar a tecnologia da Huawei em suas redes 5G.

A Rússia segue como exceção, com múltiplos investimentos chineses em recursos e portos ao longo da costa norte do país.

O que a China busca?

A Groenlândia possui as oitavas maiores reservas mundiais de terras raras, vitais para a tecnologia de veículos elétricos e equipamentos militares, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Embora a China domine a produção global desses materiais críticos, suas tentativas de explorar os recursos da Groenlândia tiveram sucesso limitado.

O governo local freou um projeto ligado à China em um enorme depósito em Kvanefjeld em 2021 devido a preocupações ambientais, e outro depósito no sul da Groenlândia foi vendido a uma empresa com sede em Nova York em 2024.

"Houve temor na Dinamarca e nos Estados Unidos de que investimentos minerários, várias vezes superiores ao PIB da Groenlândia, pudessem ter levado a uma influência chinesa há uma década, mas os investimentos nunca se concretizaram", explicou Jesper Willaing Zeuthen, professor associado da Universidade de Aalborg.

Transformar rotas

A Rota da Seda Polar tem como objetivo conectar a China à Europa por meio de rotas árticas cada vez mais acessíveis à medida que o aumento das temperaturas derrete o gelo marinho do Ártico.

A China e a Rússia concordaram em outubro em desenvolver a Rota Marítima do Norte ao longo da fronteira russa.

No ano passado, um navio chinês chegou ao Reino Unido em 20 dias pelo Ártico, metade do tempo da rota regular pelo Canal de Suez.

A passagem poderia transformar o transporte marítimo global e reduzir a dependência da China do estreito de Malaca.

Mas os navios precisam de certo equipamento para viajar pelo gelo em uma região onde a neblina dificulta a navegação e o clima é extremo.

Os navios chineses realizaram apenas 14 viagens pela Rota Marítima do Norte no ano passado transportando principalmente gás russo.

Há outra rota possível, a Passagem do Noroeste, pelo arquipélago canadense, que poderia mitigar o risco de uma passagem dominada pela Rússia e pela China.

A Rota Marítima do Norte não passa pela Groenlândia, o que não explica a afirmação de Trump sobre os navios chineses.

Zeuthen nega sinais de atividade militar chinesa na parte ártica da Groenlândia ou em seus arredores. "Os problemas de segurança atuais são muito difíceis de identificar", disse.

