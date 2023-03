A- A+

Mundo China surpreende e mantém presidente do Banco Central no cargo Yi Gang foi confirmado como presidente do Banco Popular da China, apesar da expectativa geral de que deixaria o cargo

A China anunciou neste domingo (12) a manutenção do presidente do Banco Central no cargo, uma medida inesperada no momento em que o país enfrenta dificuldades econômicas.

Em uma reunião do Legislativo chinês para confirmar o novo gabinete do país, Yi Gang foi confirmado como presidente do Banco Popular da China, apesar da expectativa geral de que deixaria o cargo.

Também permanecem nos cargos outros nomes importantes da área econômica, como Wang Wentao e Liu Kun, ministros do Comércio e das Finanças, respectivamente.

O gabinete tem a missão de revitalizar a economia chinesa, que no ano passado cresceu apenas 3%, um dos menores níveis em várias décadas.

O mercado imobiliário chinês, que ao lado do setor de construção responde por mais de 25% do PIB, continua em crise, afetado pelas medidas restritivas ao endividamento excessivo e à especulação desenfreada.

O Legislativo confirmou no gabinete os principais aliados do presidente Xi Jinping, que preencheu os altos escalões do governo com políticos leais a seu governo.

Este é o caso de Ding Xuexiang e He Lifeng, nomeados para o cargo de vice-primeiro-ministro pelo primeiro-ministro Li Qiang, que por sua vez foi confirmado no posto no sábado, um dia depois da votação unânime que confirmou o terceiro mandato presidencial consecutivo para Xi Jinping.

