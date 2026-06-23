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SUPERCOMPUTADOR

China tira dos EUA o título de supercomputador mais potente do mundo

Esta é a primeira vez desde 2017 que um supercomputador chinês lidera a lista

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O sistema, chamado LineShine, liderou o ranking TOP500 | FOTO ILUSTRATIVAO sistema, chamado LineShine, liderou o ranking TOP500 | FOTO ILUSTRATIVA - Foto: Magnific

Uma máquina chinesa tornou-se o supercomputador mais potente do mundo, pondo fim a uma década de domínio dos Estados Unidos, o que destaca os esforços de Pequim para desenvolver computadores com sua própria tecnologia.

O sistema, chamado LineShine, liderou o ranking TOP500, divulgado na segunda-feira na conferência de ciências da computação ISC em Hamburgo, Alemanha.

Esta é a primeira vez desde 2017 que um supercomputador chinês lidera a lista, publicada duas vezes por ano desde 1993 e que serve como uma referência informal para as superpotências da computação mundial.

O LineShine destronou o El Capitan, um computador do Departamento de Energia dos EUA que ficou em segundo lugar.

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Localizada na cidade de Shenzhen, no sul da China, a máquina atingiu uma velocidade de 2,2 exaflops, uma medida da quantidade de cálculos que um computador consegue realizar por segundo.

Um aspecto crucial é que o LineShine foi construído inteiramente com processadores projetados na China, em vez dos chips fabricados nos EUA que alimentam a maioria dos sistemas mais potentes do mundo.

Os Estados Unidos continuam ocupando três dos quatro primeiros lugares.

O foguete alemão JUPITER Booster ficou em quinto lugar.

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