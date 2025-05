A- A+

MUNDO China vê potencial oferta de fentanil como forma de iniciar negociações comerciais

A China está considerando maneiras para lidar com as queixas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o papel de Pequim no comércio de fentanil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com as fontes, os chineses avaliam realizar uma oferta sobre o fentanil para a equipe do republicano, potencialmente oferecendo uma saída das hostilidades e permitindo o início das negociações comerciais.

O "czar da segurança" do presidente chinês Xi Jinping, Wang Xiaohong, deve liderar esforços e, nos últimos dias, tem questionado o que a equipe de Trump quer que a China faça em relação aos ingredientes químicos usados na fabricação de fentanil. As fontes mencionam que as discussões "permanecem fluidas" e que Pequim quer ver um certo "abrandamento" na postura do presidente americano em sua ofensiva comercial contra a potência asiática.

Nesta sexta-feira, o Ministério do Comércio da China afirmou que estava avaliando iniciar negociações com os EUA para interromper uma guerra comercial.

