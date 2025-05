A- A+

MUNDO China veta importação de todos os produtos relacionados a aves do Brasil País é o maior comprador e decisão afeta comércio de mais de US$ 1 bilhão

A China proibiu as importações de todos os produtos avícolas do Brasil após a detecção de um caso de gripe aviária, interrompendo um comércio avaliado em mais de US$ 1 bilhão.

Importações diretas e indiretas de todos os produtos avícolas e relacionados provenientes do Brasil estão proibidas a fim de evitar a entrada da gripe aviária, informou a agência aduaneira da China em um comunicado publicado na noite desta sexta-feira. A agência também afirmou que todos os resíduos de origem vegetal e animal vindos do Brasil deverão passar por desinfestação.

A ampla proibição imposta pela China — maior compradora de carne de frango brasileira — lança incertezas sobre o futuro das exportações do Brasil. Isso ocorre no momento em que as duas nações buscam fortalecer suas relações em meio à guerra comercial global iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





No início deste mês, o Brasil suspendeu os embarques de frango para a China e a União Europeia por 60 dias após a confirmação do primeiro caso de influenza aviária altamente patogênica em uma granja comercial no país.

Gripe aviária: exportação de frango será direcionada a países que continuam abertos para o Brasil, diz setor

Responsável por cerca de um terço das exportações mundiais de carne de frango, o Brasil destinou mais de 10% de seus produtos à China em 2024, segundo dados do Ministério da Agricultura. De acordo com dados da alfândega chinesa, o comércio bilateral movimentou cerca de US$ 1,5 bilhão em 2024.

Na semana passada, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que estava em tratativas com parceiros internacionais, como a China e a União Europeia, solicitando que "regionalizassem" a suspensão das compras de frango brasileiro, ou seja, restringissem o embargo ao Rio Grande do Sul, ou a um raio de 10 km do foco onde foi detectado o caso de gripe aviária.



Segundo interlocutores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o governo brasileiro teria encaminhado às autoridades sanitárias chinesas a flexibilização do protocolo usado pela China. Assim como outros 17 mercados para o frango do Brasil, os chineses já haviam suspendido as compras de todo o país, e não apenas do Rio Grande do Sul.

No entanto, a medida divulgada pela China nesta sexta parece seguir o caminho contrário, ampliando ainda mais a restrição, que antes só abrangia a carne de frango.

