China: Xi Jinping cortejará países vizinhos em viagem ao exterior

O líder chinês Xi Jinping visitará o Vietnã, a Malásia e o Camboja na próxima semana, anunciou o governo nesta sexta-feira (11). Será sua primeira viagem ao exterior desde novembro. Os três países do Sudeste Asiático são parceiros comerciais próximos dos Estados Unidos e da China.



Com o acesso ao mercado estadunidense drasticamente restringido, a China tem falado sobre aprofundar laços com outras nações asiáticas. Pequim também contatou Europa, Austrália e Arábia Saudita, sugerindo um trabalho em conjunto para lidar com as tarifas do presidente Trump.

Muitos desses países, porém, estão receosos de serem inundados com produtos chineses de baixo custo que não podem mais ser vendidos nos EUA.

