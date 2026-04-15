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China: Xi Jinping diz que laços com a Rússia são 'preciosos' no atual contexto geopolítico

Relações entre os dois países se aprofundaram nos últimos anos, especialmente após a invasão russa da Ucrânia, no início de 2022

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Xi Jinping, presidente da China, e Vladimir Putin, presidente da RússiaXi Jinping, presidente da China, e Vladimir Putin, presidente da Rússia - Foto: Serviço de Imprensa Presidencial do Cazaquistão / AFP / Sergei Bulkin

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira (15) que as relações do país com a Rússia são particularmente "preciosas" diante de um cenário internacional marcado por mudanças e caos.

Durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Pequim, Xi destacou a vitalidade e o simbolismo do tratado de amizade entre as duas nações. O líder chinês defendeu uma colaboração estratégica ainda mais forte com a Rússia, como forma de salvaguardar a unidade dos países do Sul Global.

Lavrov, por sua vez, afirmou que as relações russo-chinesas demonstraram alta resiliência em um ambiente externo complexo e destacou o bom momento na cooperação comercial e de investimentos.

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O ministro disse ainda que a Rússia está disposta a trabalhar com a China para defender a justiça e a equidade internacionais, fortalecer os laços para alcançar um maior desenvolvimento e contribuir mais significativamente para a paz mundial, entre outros objetivos.

As relações entre a China e a Rússia se aprofundaram nos últimos anos, especialmente após a invasão russa da Ucrânia, no início de 2022.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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