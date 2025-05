China: Xi Jinping pede cooperação da Alemanha em tecnologia, durante ligação com Merz

A- A+

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone nesta sexta-feira, 23, com o novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em diálogo solicitado por Berlim. Segundo comunicado do governo chinês, Xi defendeu o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países diante das incertezas do cenário internacional, principalmente no setor de tecnologia

O líder chinês afirmou que "o mundo vive uma transformação jamais vista em um século", com a "situação internacional se tornando cada vez mais volátil e complexa", o que torna a relação entre China, Alemanha e Europa ainda mais relevante. Xi destacou que uma relação "saudável e estável" entre os dois países "está de acordo com os interesses de ambas as partes e com as expectativas da comunidade europeia".

No comunicado, o governo chinês expressa disposição em "abrir um novo capítulo na parceria estratégica abrangente" com a Alemanha, e em "liderar o desenvolvimento das relações China-Europa, contribuindo para a estabilidade e o crescimento da economia global".

Xi propôs três frentes para aprofundar os laços: "consolidar a confiança política mútua", fortalecendo o respeito aos "interesses centrais" de cada país; "aumentar a resiliência" da relação bilateral, com cooperação em áreas como inteligência artificial (IA) e tecnologias quânticas; e "impulsionar a dinâmica de cooperação", com mais apoio a investimentos bilaterais e um ambiente de negócios "justo, transparente e não discriminatório" para empresas chinesas na Alemanha.

Segundo o comunicado, Merz afirmou que "a China é um dos países mais importantes do mundo" e que a relação bilateral "se desenvolve bem, com cooperação profunda e resultados frutíferos" O líder alemão reafirmou o compromisso com a política de "uma só China" e se disse disposto a promover uma parceria estratégica "construtiva e pragmática".

