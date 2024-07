A- A+

MUNDO Mais de 240 mil pessoas são retiradas de casa no Leste da China devido às chuvas O nível do rio Yangtze, o mais longo da China e o terceiro do mundo, em Anhui ultrapassa o nível de alerta e continua a subir

Mais de 240 mil pessoas foram evacuadas no Leste da China, depois que as chuvas na região fizeram com que cerca de vinte rios, incluindo o Yangtze, o mais longo do país, atingissem níveis de alerta, informou a mídia estatal nesta quarta-feira.

As chuvas afetaram 991 mil residentes da província de Anhui e obrigaram 242 mil pessoas a se retirar até à tarde de terça-feira, segundo a agência estatal Xinhua.

"Às 16h de terça-feira (hora local), as chuvas causaram estragos em 36 condados e distritos de sete cidades na província de Anhui, de acordo com o departamento provincial de gestão de emergências", disse a Xinhua.





O nível do rio Yangtze, o mais longo da China e o terceiro do mundo, em Anhui ultrapassa o nível de alerta e continua a subir.

Outros 20 rios e seis lagos da província também registam cheias acima do nível de alerta.

A China sofreu eventos climáticos extremos nos últimos meses, incluindo chuvas torrenciais e ondas de calor extremas.

O país é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, que os cientistas dizem serem responsáveis pelas mudanças climáticas e tornarem os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos.

