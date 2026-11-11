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ESPIONAGEM Chinesa acusada de espionagem contra CEO da Nvidia entrou em Taiwan com passaporte de Hong Kong O governo da China rejeitou as acusações de espionagem, e o conselho de administração da Nvidia anunciou no domingo que abriu uma investigação sobre seu CEO e cofundador

A mulher acusada de espionagem a favor da China durante um relacionamento amoroso com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, usou um passaporte de Hong Kong para entrar em Taiwan, informou nesta quarta-feira (11) a agência de imigração da ilha.

Huang admitiu que teve um caso extraconjugal, supostamente, com a mulher identificada como Alice Huang, uma ex-executiva chinesa da empresa Megaspeed, com sede em Singapura, que as autoridades dos Estados Unidos acreditam que trabalhava para os serviços de inteligência de Pequim.

O governo da China rejeitou as acusações de espionagem, e o conselho de administração da Nvidia anunciou no domingo que abriu uma investigação sobre seu CEO e cofundador, que, apesar de compartilhar o sobrenome, não tem parentesco com Alice Huang.

"As agências pertinentes do nosso governo estão plenamente informadas dos registros e das informações relevantes", afirmou à imprensa o diretor-geral da Agência Nacional de Imigração de Taiwan, Lin Horng-en, ao confirmar que Alice Huang utilizou um passaporte de Hong Kong para entrar no território.

Em geral, os titulares de passaportes de Hong Kong têm mais facilidade para entrar em Taiwan do que aqueles que possuem um documento emitido na China continental, que precisam solicitar uma autorização especial de viagem.

As restrições se devem em parte às complexas relações entre a China e Taiwan, território de regime democrático que Pequim reivindica e que não descarta retomar, inclusive com o uso da força.

O ministro do Interior de Taiwan, Liu Shyh-fang, afirmou que Alice Huang "de fato entrou no país, mas atualmente está no exterior".

"Se soubéssemos que ela era uma espiã, certamente não teríamos permitido que entrasse em Taiwan", disse Liu aos deputados no Parlamento.

"Vamos revisar nossos procedimentos, especificamente nossa pré-triagem, as verificações pontuais intermediárias e as entrevistas, assim como as medidas posteriores à visita", afirmou.

"Pelo que entendemos, esta senhora Huang teve o visto revogado, o que significa que é impossível que ela entre em Taiwan novamente", completou.

Alice Huang, também conhecida como Huang Le, foi vista em um jantar em maio de 2025 organizado por Jensen Huang em um restaurante chinês de Taipé durante a Computex, a principal feira de tecnologia da ilha.

Em um determinado momento foi possível observar Jensen Huang colocando o braço em volta de Alice Huang, enquanto o beijava na bochecha, segundo as transmissões ao vivo feitas pela imprensa.

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