Chinesa Alibaba estreia no Brasil com dois data centers mirando 'boom da IA'
Alibaba Cloud faz estreia na América do Sul como parte de investimento de US$ 53 bilhões
Com a estreia de dois data centers, a chinesa Alibaba Cloud anunciou nesta quinta (27) a chegada ao mercado brasileiro. A nova infraestrutura mira projetos de computação em nuvem e a expansão de inteligência artificial (IA) no Brasil. A gigante, que pertence ao Alibaba Group, está em um processo de expansão internacional que tem investimento de US$ 53 bilhões.
“O Brasil é uma das economias digitais mais dinâmicas do mundo e um novo mercado central para a expansão da Alibaba Cloud na América Latina. Com infraestrutura local segura e resiliente, nosso portfólio de IA+Cloud e um ecossistema de parceiros em crescimento, estamos apoiando as empresas brasileiras enquanto desenvolvem suas capacidades de nuvem e IA e conectando-as à Ásia e à toda nossa rede global, disse em nota , disse Allen Guo, gerente geral da região da América Latina e vice-presidente de negócios internacionais da Alibaba Cloud Intelligence.
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Os data centers brasileiros, que não tiveram localidade reveladas, marcam também os primeiros projetos de infraestrutura na América do Sul. Anteriormente, a gigante chinesa tinha presença apenas no México em toda a América Latina. A estreia deve acirrar a disputa com rivais americanas, como AWS, Microsoft e Google Cloud, que dominam o mercado brasileiro para serviços em nuvem.
Receita cresce 9% no último trimestre
Na semana passada, a Alibaba divulgou receita de quase 269 bilhões de yuans, cerca de US$ 40 bilhões, no último trimestre. O resultado representa um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo avanço global da inteligência artificial, que aumenta a demanda pelos produtos da companhia.