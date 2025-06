Chinesa MiniMax diz que seu novo modelo de raciocínio em IA supera o DeepSeek

A- A+

A startup chinesa de inteligência artificial MiniMax lançou um novo modelo de linguagem de grande porte, juntando-se a uma série de concorrentes domésticos inspirados a superar o DeepSeek no campo da IA voltada ao raciocínio.

A empresa, com sede em Xangai, destacou a eficiência de seu novo modelo MiniMax-M1 na execução de tarefas complexas de produtividade, afirmando que ele supera todos os concorrentes de código fechado da China, segundo comunicado.

Em diversos testes de desempenho apresentados pela MiniMax, o M1 também obteve pontuações superiores às do modelo mais recente da DeepSeek, o R1-0528.

O M1 suporta um comprimento de contexto de um milhão de tokens, oito vezes o tamanho do DeepSeek R1. O comprimento de contexto ajuda os sistemas de IA a processarem mais informações simultaneamente. Em certas circunstâncias, o modelo da MiniMax requer apenas cerca de 30% dos recursos que o DeepSeek utilizaria, segundo a empresa. A Bloomberg não verificou de forma independente as alegações da MiniMax.

A empresa utilizou aprendizado por reforço em larga escala para treinar o M1, empregando 512 GPUs H800 da Nvidia, com um custo de aluguel de US$ 534.700, de acordo com o comunicado.

Apoiada pelas maiores empresas de internet da China, Tencent e Alibaba Group, a MiniMax pertence a um seleto grupo de cerca de meia dúzia de startups domésticas de IA conhecidas como os ''Pequenos Dragões''. Juntas, essas empresas levantaram bilhões de dólares em financiamento de risco no último ano — embora a ascensão do DeepSeek tenha forçado a maioria do grupo a reduzir ou encerrar pesquisas fundamentais e focar mais em aplicações.

A MiniMax afirmou que divulgará mais novidades nos próximos dias. Outros produtos da empresa incluem uma ferramenta de geração de vídeo e um aplicativo de companheiro com IA.

