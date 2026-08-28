Chinesa Tencent lança IA de código aberto para tarefas de programação e pesquisa que superaria Z.AI
Gigante chinesa investe para recuperar atraso na corrida global de modelos de inteligência artificial
A gigante chinesa de tecnologia Tencent lançou uma versão prévia de uma nova IA de código aberto voltada para tarefas como engenharia de software, pesquisa e análise financeira que supera os concorrentes Z.AI e Moonshot AI.
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O modelo Hy4 Preview opera com 770 bilhões de parâmetros e apresenta uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, segundo comunicado da empresa, representando uma grande melhoria em tamanho e escala de dados em relação ao seu antecessor.
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Quanto maior a janela de contexto, mais um modelo de IA memoriza e pode responder às consultas e comandos do usuário.
A gigante chinesa de tecnologia disse que planeja integrar o modelo aos produtos da Tencent, incluindo o CodeBuddy e o WorkBuddy, segundo a agência Reuters.
Em testes cegos de engenharia conduzidos por especialistas da própria Tencent, o Hy4 Preview superou o GLM-5.3 da Z.ai e o Kimi K3 da Moonshot por uma pequena margem.
Em benchmarks de terceiros, a pontuação do Hy4 Preview variou em comparação com concorrentes nacionais, incluindo o Qwen 3.8 Max do Alibaba.
A empresa também apresentou demonstrações em vídeo utilizando o modelo em cenários como criação de jogos, design web 3D e fluxos de trabalho de conformidade contábil.
A Tencent divulgou os pesos — os valores que ajudam os sistemas de IA a tomar decisões — para seu modelo mais recente.
Eles podem ser acessados por meio de sua plataforma em nuvem e integrados a produtos como a ferramenta WorkBuddy e o chatbot.
Uma versão posterior do Hy4 aprimorará suas capacidades por meio de treinamento prévio e posterior, afirmou a Tencent.
A gigante chinesa sediada em Shenzhen — considerada atrasada na corrida global para construir modelos de IA poderosos — conta com suas plataformas WeChat e de jogos para financiar pesquisas e os chips cada vez mais caros necessários para a IA.
A empresa aumentou seus investimentos em projetos de IA e computação em 176%, para 52,8 bilhões de yuans (US$ 7,9 bilhões) no trimestre encerrado em junho.
Em abril, a Tencent revelou um grande modelo de linguagem chamado Hunyuan 3.0, seu primeiro grande lançamento desde a contratação do ex-pesquisador da OpenAI Yao Shunyu para liderar o desenvolvimento de sua plataforma de IA.
Seus esforços estão mostrando sinais de sucesso por meio de plataformas como o WorkBuddy — atualmente o assistente virtual de escritório mais popular da China — o que levou a uma contraofensiva da ByteDance Ltd. e do Alibaba no mercado de IA empresarial.