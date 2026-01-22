A- A+

Saúde Chocolate Laka será recolhido por problemas na embalagem, diz Anvisa Decisão afeta apenas um lote do alimento; agência também determinou suspensão do glitter culinário da marca Flex Fest

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), determinou o recolhimento, assim como suspendeu a comercialização, distribuição, divulgação e consumo estão suspensos do lote CC28525493 do chocolate branco Laka.

A decisão ocorreu após a Mondelez Brasil Ltda, empresa fabricante do produto, comunicar o recolhimento voluntário do lote e retirada do produto do mercado após constatar que o chocolate Laka Oreo foi embalado com o rótulo do chocolate branco Laka.

Essa falha técnica faz com que os ingredientes descritos no rótulo, não correspondam ao produto. A troca de embalagens também resultou na falta da declaração obrigatória da presença de glúten no produto, que é obrigatória por lei.

Para pessoas com condições específicas de saúde como celíacos e pessoas alérgicas ao glúten, a falta desta informação traz riscos à saúde.

Glitter culinário

Nesta quinta-feira, a Anvisa também determinou o recolhimento do Glitter e Glitter Holográfico da marca Flex Fest. Os produtos, que são da empresa AP Viola Artes e Festas Ltda (Flex Fest), ainda tiveram a sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso suspensos.

O motivo da suspensão é porque os itens contêm materiais plásticos, o que os torna impróprios para serem consumidos em alimentos.

