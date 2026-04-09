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Saúde Chocolate, queijo e iogurte estão associados a uma vida mais longa, diz novo estudo Uma análise detalhada com 3 milhões de pessoas descobriu que laticínios fermentados e chocolate estão associados a um risco reduzido de mortalidade

Um novo estudo em larga escala sugere que iogurte, queijo e até mesmo chocolate podem ajudar as pessoas a viverem mais. A análise constatou que certos alimentos podem estar associados a um menor risco de morte, de acordo com um estudo publicado na revista científica Frontiers in Nutrition.

"Um maior consumo de chocolate, queijo e leites fermentados (incluindo iogurte) foi associado a uma menor mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares", escreveram os pesquisadores em seu artigo.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram dados de 50 estudos envolvendo mais de 3 milhões de pessoas. Eles queriam descobrir como alimentos fermentados — feitos com microrganismos benéficos como bactérias ou leveduras — estão relacionados ao risco geral de mortalidade, bem como a mortes por doenças cardíacas e câncer.

Os resultados mostraram que alguns alimentos fermentados estavam associados à redução do risco de mortalidade, enquanto outros não apresentaram associação significativa. Por exemplo, produtos lácteos fermentados, incluindo iogurte, apresentaram forte associação com a redução da mortalidade.

Uma maior ingestão foi associada a uma redução de aproximadamente 6% no risco de mortalidade por todas as causas. O consumo diário também foi associado à redução da mortalidade cardiovascular e da mortalidade por câncer. Essas associações podem ser mediadas por mecanismos como a modulação da microbiota intestinal, efeitos anti-inflamatórios e melhora da saúde metabólica.

O consumo de iogurte por si só foi associado à redução da mortalidade por todas as causas, embora as associações com a mortalidade cardiovascular e por câncer não tenham sido estatisticamente significativas.

Já a ingestão de queijo apresentou uma modesta redução na mortalidade por todas as causas, mas nenhuma associação significativa com a mortalidade cardiovascular ou por câncer em geral. Um possível efeito protetor foi observado para a mortalidade por câncer de pulmão.

O consumo de chocolate, que é derivado de grãos de cacau fermentados, foi associado à redução da mortalidade por todas as causas e da mortalidade cardiovascular. Esses efeitos podem estar relacionados aos polifenóis do cacau, que podem melhorar a função vascular e reduzir o estresse oxidativo, embora a presença de fatores de confusão residuais não possa ser descartada.

Mas nem todos os alimentos da categoria fermentados apresentaram os mesmos resultados. Itens como missô, uma pasta de soja fermentada, e pão fermentado, como o pão de fermentação natural, não mostraram ligações consistentes com a redução da mortalidade.

"A fermentação é um dos métodos de processamento de alimentos mais antigos e continua sendo fundamental para a alimentação humana em todo o mundo", afirmaram os pesquisadores.

Além de ajudar a conservar os alimentos, a fermentação produz compostos e subprodutos que podem trazer benefícios à saúde, associando os alimentos fermentados a uma possível proteção a longo prazo contra doenças e morte, observaram eles.

Eles afirmaram que seu trabalho foi a primeira meta-análise a examinar de forma abrangente como o consumo de alimentos fermentados está relacionado à mortalidade.

Os pesquisadores também enfatizaram que as descobertas são baseadas em dados observacionais, o que significa que podem mostrar correlações, mas não relações de causa e efeito. Padrões alimentares, fatores de estilo de vida e comportamentos de saúde em geral também podem influenciar os resultados observados, mesmo quando os estudos tentam ajustar essas variáveis.

A análise também revelou variações entre os estudos, provavelmente devido a diferenças nas populações estudadas, nos hábitos alimentares e na forma como os alimentos foram processados ou consumidos.

Os pesquisadores observaram que são necessários estudos mais rigorosos, incluindo ensaios clínicos, para melhor compreender se esses alimentos contribuem diretamente para uma vida mais longa.

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