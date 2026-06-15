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BRASIL Choque de helicópteros: Anac emitiu multa para operador por recusa de informações à fiscalização Agência recebeu denúncia de que empresa estava realizando táxi aéreo clandestino e com diário de bordo com lançamento inconsistente de horas totais voadas

Uma das aeronaves envolvidas na colisão que deixou seis mortos na manhã de domingo, no Recreio dos Bandeirantes, foi alvo de uma infração da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por “recusa de exibição de livros, documentos contábeis, informações ou estatísticas aos agentes da fiscalização”.



De acordo com documentos da agência, o auto de infração foi emitido no ano passado durante a apuração de uma denúncia anônima de que o helicóptero estaria realizando serviço de táxi aéreo clandestino. Durante o processo de investigação, a empresa responsável pela aeronave não cumpriu o prazo estabelecido em intimação para encaminhar os documentos solicitados pela Anac.

Na denúncia recebida pela Anac no ano passado, foi afirmado que a aeronave PP-MAC estaria realizando serviço de táxi aéreo clandestino no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com o documento, a aeronave operava com “manutenção vencida e diário de bordo com lançamento inconsistente de horas totais voadas”.





Os documentos da Anac mostram que a agência solicitou à empresa responsável pela aeronave documentos que pudessem comprovar ou afastar as irregularidades apontadas na denúncia, mas não recebeu resposta dentro do prazo estabelecido. Em razão disso, a agência optou por emitir um auto de infração pela ausência das informações requisitadas.

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Além disso, ao concluir a apuração, a Anac recomendou que a aeronave e o Aeroporto de Jacarepaguá (SBJR) fossem incluídos no plano de fiscalização in loco, para que as denúncias pudessem ser verificadas presencialmente.

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