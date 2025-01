''Choque'' e ''pânico'': moradores relatam fuga das chamas que cercam Los Angeles

Moradores de comunidades ao redor de Los Angeles abandonavam seus lares "em estado de choque", devido à voracidade dos incêndios florestais que se aproximam da cidade californiana, coberta por colunas densas de fumaça.

Dezenas de moradores de Santa Mônica observavam incrédulos mansões mergulhadas na escuridão devido ao fogo que arrasa a comunidade de Pacific Palisades, lar de celebridades de Hollywood.

Rajadas de vento sopravam, enquanto uma patrulha passava pedindo que as pessoas abandonassem a região imediatamente. "Foi um choque que ainda não assimilamos, mas estamos no modo sobrevivência, pegando o necessário e saindo daqui", comentou Sarahlee Stevens-Shippen, 69, que vive na comunidade desde os anos 1970.

"As chamas atingiram a rodovia próxima e as palmeiras queimavam. Você tem que se preocupar com as cinzas em seus pulmões. Tem que se preocupar com sua vida com essas rajadas de até 160 km/h. Estamos no modo pânico", descreveu a moradora.