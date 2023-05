A- A+

MUNDO Choque entre caminhão e micro-ônibus deixa 27 mortos na fronteira do México com os EUA; vídeo Corpos de vítimas ficaram carbonizados em rodovia que liga as cidades de Zaragoza e Hidalgo

Ao menos 27 pessoas morreram após um caminhão e um micro-ônibus colidirem em uma rodovia no nordeste do México, na fronteira com os Estados Unidos, informou o jornal El Tiempo nesta segunda-feira. O caso aconteceu durante a madrugada, em uma rodovia no estado mexicano de Tamaulipas. A via liga as cidades de Zaragoza e Hidalgo.



O acidente ocorreu durante a madrugada em uma rodovia entre Zaragoza e Hidalgo, no sul deste distrito fronteiriço com os Estados Unidos.

"As autoridades de proteção civil estão ajudando e até agora 13 pessoas foram mortas", disse o secretário de segurança de Tamaulipas em um comunicado.

As imagens divulgadas pelas autoridades mostram que o veículo de passageiros praticamente queimou, enquanto o reboque também foi severamente danificado pelo fogo.

Uma fonte do Ministério Público, que pediu para não ser identificada, explicou que o número de mortos pode aumentar porque há indícios de que o condutor da carrinha viajava com a família e também estes podem ter morrido.

Inicialmente foi apontado que o motorista pode ter fugido.

#ACTUALIZACIÓN | Un total de 26 personas perdieron la vida en el #accidente de este domingo en una carretera en #Tamaulipas



En el tráiler viajaba una familia de 5 personas y en la camioneta otra familia de 21; 24 de ellos quedaron calcinados.https://t.co/YBdjuB8oTN pic.twitter.com/qafoVbEMQs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

Os meios de comunicação locais indicam que o número de mortos pode ultrapassar as 20, mas a fonte do Ministério Público consultada explicou que os peritos continuam a trabalhar na área do acidente.

Segundo a mídia local, as vítimas seriam membros de uma única família que teria alugado o microônibus para se deslocar da cidade de Monterrey (norte) ao estado de Veracruz (leste).

Os acidentes com caminhões de carga se multiplicaram nos últimos anos no México, como resultado do excesso de velocidade, das más condições de algumas estradas ou do cansaço dos motoristas.

Isso tem levado organizações civis a exigirem regulamentações mais severas, como a proibição de transportar caixas duplas.

Veja também

VACINAÇÃO Recife e Paulista iniciam a vacinação contra gripe para toda a população a partir de seis meses