Christian Business School ganha reconhecimento na França e amplia intercâmbio cultural

A Christian Business School (CBS), renomada instituição de ensino com sede na Flórida, EUA, e um centro de apoio para alunos no Recife, acaba de conquistar reconhecimento internacional com o licenciamento pelo Ministério da Educação da França. Agora, alunos egressos da CBS terão seus diplomas reconhecidos no país europeu, consolidando a presença global da instituição e oferecendo novas oportunidades para seus estudantes.

“A obtenção do licenciamento na França reafirma nosso compromisso com a excelência acadêmica e a internacionalização do ensino. Esse reconhecimento valida a qualidade dos nossos programas, também amplia as oportunidades para nossos alunos, que agora terão seus diplomas reconhecidos no cenário europeu”, ressalta a CEO da instituição e doutora em Educação, Ana Paula Teixeira.

Para Ana Paula, entre as principais vantagens de ter um diploma internacional estão: experiências multiculturais, novas oportunidades de emprego, melhor remuneração, ampliação de networking e progressão de carreira.

"E um ganho de competitividade. Profissionais com diplomas internacionais se destacam no mercado por sua qualificação diferenciada, aumentando suas chances de crescimento na carreira e melhores salários. Um diploma internacional amplia horizontes, facilita a inserção em mercados estrangeiros e proporciona uma formação acadêmica e profissional mais completa e globalizada", finaliza.

