Christine King Farris, a irmã mais velha de Martin Luther King Jr., morreu nesta quinta-feira aos 95 anos. A informação foi confirmada pelo "The King Center" e pela família da educadora. Ativista dos direitos civis, ela teria tido uma morte pacífica e cercada pela família em Atlanta, nos Estados Unidos.

Em 1944, Christine, à época aos 16 anos, seguiu os passos de sua mãe, avó e tia-avó ao se matricular na Spelman College, a primeira faculdade para mulheres negras dos Estados Unidos. Formada em economia, em 1950 ela fez mestrado em Fundamentos Sociais da Educação na Universidade Columbia, em Nova York.

Durante décadas após o assassinato de seu irmão, em 1968, Christine trabalhou ao lado de Coretta Scott King, viúva do ativista, para preservar e promover o legado que ele deixou.