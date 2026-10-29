Qui, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta29/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUROPA

Christine Lagarde deixará a presidência do BCE em 7 de fevereiro de 2027

Sucessor de Lagarde será nomeado pelo Conselho Europeu

Reportar Erro
Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine LagardePresidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde - Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, quase nove meses antes do fim de seu mandato previsto para o final de outubro, anunciou o organismo nesta quinta-feira (29).

Segundo um comunicado, Lagarde informou sua decisão ao Conselho de Governadores da instituição monetária, assim como ao presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Esse órgão, que reúne os chefes de Estado e de governo dos 27 países da UE, é o responsável por nomear seu sucessor de acordo com os tratados comunitários.

Em uma mensagem no X, Costa agradeceu o "profundo sentido de dever e de responsabilidade" da dirigente francesa. Ele também afirmou que vai iniciar "sem demora" o processo de sucessão na instituição, com sede em Frankfurt, "com vistas a uma decisão oportuna do Conselho Europeu".

 

Ao deixar o cargo em fevereiro, Lagarde permite ao presidente em fim de mandato da França, Emmanuel Macron, participar da designação de seu substituto antes das eleições de abril de 2027, nas quais as pesquisas colocam atualmente a Marine Le Pen, de extrema direita, como favorita.

Leia também

• BCE: riscos para inflação seguem inclinados para cima, mas cenário permanece incerto, diz ata

• BC e BCE iniciam avaliação para interligação entre Pix e sistema europeu de pagamento

• BCE prepara investimento em ativos tokenizados e amplia aposta em finanças digitais

A ex-ministra das Finanças francesa assumiu a direção do BCE em novembro de 2019, depois de ter liderado o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na instituição europeia, ela enfrentou uma série de grandes crises, desde a pandemia de covid-19 até a disparada dos preços da energia provocada pela guerra na Ucrânia.

Segundo o comunicado publicado pelo organismo financeiro, os membros do Conselho de Governadores agradeceram calorosamente a Lagarde e lhe dedicaram uma longa homenagem após o anúncio de sua decisão.

Resta saber qual será o próximo passo de Lagarde, de 70 anos, uma figura conhecida nas grandes organizações internacionais.

No fim de setembro, a diretora em fim de mandato do BCE descartou ser candidata à Presidência francesa.

No entanto, seu nome figura entre as personalidades que poderiam assumir a direção do Fórum Econômico Mundial de Davos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter