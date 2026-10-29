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EUROPA Christine Lagarde deixará a presidência do BCE em 7 de fevereiro de 2027 Sucessor de Lagarde será nomeado pelo Conselho Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, quase nove meses antes do fim de seu mandato previsto para o final de outubro, anunciou o organismo nesta quinta-feira (29).

Segundo um comunicado, Lagarde informou sua decisão ao Conselho de Governadores da instituição monetária, assim como ao presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Esse órgão, que reúne os chefes de Estado e de governo dos 27 países da UE, é o responsável por nomear seu sucessor de acordo com os tratados comunitários.

Em uma mensagem no X, Costa agradeceu o "profundo sentido de dever e de responsabilidade" da dirigente francesa. Ele também afirmou que vai iniciar "sem demora" o processo de sucessão na instituição, com sede em Frankfurt, "com vistas a uma decisão oportuna do Conselho Europeu".

I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026

Ao deixar o cargo em fevereiro, Lagarde permite ao presidente em fim de mandato da França, Emmanuel Macron, participar da designação de seu substituto antes das eleições de abril de 2027, nas quais as pesquisas colocam atualmente a Marine Le Pen, de extrema direita, como favorita.

A ex-ministra das Finanças francesa assumiu a direção do BCE em novembro de 2019, depois de ter liderado o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na instituição europeia, ela enfrentou uma série de grandes crises, desde a pandemia de covid-19 até a disparada dos preços da energia provocada pela guerra na Ucrânia.

Segundo o comunicado publicado pelo organismo financeiro, os membros do Conselho de Governadores agradeceram calorosamente a Lagarde e lhe dedicaram uma longa homenagem após o anúncio de sua decisão.

Resta saber qual será o próximo passo de Lagarde, de 70 anos, uma figura conhecida nas grandes organizações internacionais.

No fim de setembro, a diretora em fim de mandato do BCE descartou ser candidata à Presidência francesa.

No entanto, seu nome figura entre as personalidades que poderiam assumir a direção do Fórum Econômico Mundial de Davos.

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