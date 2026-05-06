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SAÚDE Chupeta para adultos: tendência entre jovens volta a viralizar; o que dizem os dentistas? Especialistas recomendam uma abordagem multidisciplinar para pacientes, envolvendo odontologia e psicologia

Você provavelmente já ouviu algum adulto falar que gostaria de voltar a ser criança, principalmente para não ter os compromissos e problemas da vida adulta: a necessidade de trabalhar, o estresse, a ansiedade ou a falta de sono que costuma aparecer com o aumento das responsabilidades.

O problema é que há adultos levando essa frase a sério demais. Uma tendência que voltou a viralizar nas redes sociais é a de adultos usando chupetas. A moda começou na China e Coreia do Sul, ganhou força nos EUA, até chegar ao Brasil. Eles podem ser vistos como um auxílio contra o estresse, a falta de sono e até para parar de fumar. Porém, profissionais como dentistas e psicólogos, rechaçam a ideia.

Os psicólogos chamam essa febre de “fenômeno de regressão”, ou seja, quando as dificuldades começam a aparecer e as pessoas costumam se refugiar em algo que lhes dava segurança na infância.

O ato de sucção pode estimular a liberação de neurotransmissores como a serotonina, o que traz uma sensação momentânea de relaxamento e redução da ansiedade, mas especialistas garantem que não trata a raiz do problema e o ato pode criar uma relação de dependência emocional com o objeto, podendo, em casos mais raros, prejudicar a funcionalidade da pessoa.





— Eu sempre falo que o excesso é a ausência de alguma coisa dentro de nós. Então acredito que esses adultos precisam primeiramente procurar cuidar das suas crianças internas com terapias, com associação de psicólogos, com psiquiatras e até medicação. Qualquer dispositivo que você coloque todo dia entre os dentes, mesmo sendo adulto, pode fazer com que haja má oclusões e desalinhamentos de dentes — afirma a cirurgiã-dentista especializada em reabilitação oral, implantes e Harmonização Orofacial, Dany Moura.

Moura, que também é coordenadora da Harmonyface Cursos, afirma ainda que pacientes com uma doença periodontal avançada ou uma doença periodontal instalada, como infecções bacterianas que afetam os tecidos de suporte dos dentes: gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar, com o uso da chupeta, podem até acelerar a perda do dente.

A dentista especializada em ortodontia, Mariane Ferreira, é enfática ao dizer que o uso de chupetas é adequado apenas para bebês. Crianças com a perda de dentes de leite e movimentação dos dentes permanentes já é recomendado a remoção total do objeto pelo risco de ter problemas dentários.

— Em adolescentes e adultos, pode causar problemas na mordida e nos dentes, sobrecarga da mandíbula e disfunções na região da ATM (articulação temporomandibular). Ainda pode afetar o psicológico dos pacientes e ruminar em algo grave para a saúde mental — explica Ferreira.

As especialistas recomendam ainda sempre uma abordagem multidisciplinar, envolvendo odontologia e psicologia.

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