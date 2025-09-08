A- A+

Entrevista Chupetas para adultos: dentista explica problemas de prática que repercutiu nas redes sociais Dentista Bruno Brasil participou de entrevista na Rádio Folha 96,7 FM com a âncora Simone Ventura, nesta segunda-feira (8)

Nos últimos meses, um fenômeno nas redes sociais chamou atenção. Pessoas adultas, especialmente de países como China e Coreia do Sul, publicaram vídeos sobre o uso de chupetas para aliviar o estresse.

Além de questões psicossociais que podem ser discutidas, esta prática traz malefícios para a saúde bucal das pessoas. O dentista Bruno Brasil, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM com a âncora Simone Ventura,nesta segunda-feira (8), abordou o tema e explicou os efeitos do uso contínuo de chupeta.

De acordo com o especialista em saúde bucal, os psiquiatras explicam que é uma forma de se buscar conforto, uma fuga da realidade atual, já que a chupeta remete a uma fase da infância que não se tinha responsabilidades.

"O grande problema é que isso prejudica muito os dentes. Aliás, qualquer coisa que você fique mordendo o tempo todo, dentro da boca, prejudica. A chupeta, entre outras coisas, causa o afastamento dos dentes, principalmente na linha mediana, que é o diastema. Ela causa um quadro que a gente chama de mordida aberta, que é quando os dentes de cima não encostam nos de baixo", ressaltou.

Bruno Brasil alerta que, apesar de não ter um dado preciso sobre o início dos efeitos negativos pelo uso da chupeta por adultos, os primeiros sinais clínicos são bem rápidos.

"Com semanas você já começa a perceber um acúmulo maior de placa bacteriana naqueles dentes, que já pode evoluir para uma gengivite, um mau hálito. E com o tempo, com a repetição do hábito, você começa a ter alguns fenômenos. Eu te destacaria problemas de ordem psicossocial porque ele vai perder os dentes. E é um paciente que vai começar a não se relacionar, vai começar a não falar da forma que ele falaria. Atrapalha tudo".

Chupeta pode auxiliar no tratamento de bruxismo?

Em publicações nas redes sociais, algumas pessoas justificaram o uso das chupetas na fase adulta para amenizar sintomas de bruxismo. Bruno Brasil ressalta que, na verdade, bruxismo é o ato de ranger os dentes ao dormir.

"Só que existem pessoas que fazem uma coisa parecida com o bruxismo, acordados, que é o apertamento dentário. É nada mais do que um refúgio de ansiedade".

Sobre o uso das chupetas para aliviar a condição, o dentista considera ineficaz porque o objeto fica tensionando a região. Ele exemplifica o caso com pessoas que quebram a mão e o trabalho de recuperação por meio de fisioterapia.

"Você precisa trabalhar aquela musculatura, você trabalha com elásticos, com bolas de borracha. São materiais que aumentam a tonicidade muscular. Então, se você raciocinar comigo, a chupeta, por ser um material borrachoide, vai piorar ainda mais o bruxismo. Seria algo que seria nocivo também para o caso do bruxismo".

Buscar solução definitiva

Seja por meio do uso de chupeta ou outros hábitos prejudiciais à saúde bucal, o especialista falou sobre as soluções para evitar a perda de dentes. Ele acredita que essa reposição precisa ser de forma definitiva com os implantes dentários.

"Os implantes reabilitam não só a mastigação, mas sim o sorriso da pessoa. A prótese protocolo, a que nossa clínica se dedica, busca reabilitar o paciente de uma forma ampla, do sentido de estética, do sentido de voltar a ter segurança para sorrir, no sentido de voltar a mastigar qualquer coisa. Eu costumo dizer assim: 'não é mais a sua prótese que escolhe o que você come, você volta a escolher'".

Veja a entrevista completa:



