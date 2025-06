A- A+

Saúde Churrasco e álcool: combinação pode aumentar as chances de desenvolver diferentes tipos de câncer Oncologista aponta o câncer de intestino, garganta e estômago entre os mais comuns que podem surgir com essa alimentação

A combinação mais popular de todo o churrasco pode fazer mais mal do que bem, segundo especialistas, inclusive aumentando as chances de desenvolver diferentes tipos de câncer.

Estamos falando de carne vermelha e álcool. Ambos, juntos, podem potencializar os efeitos cancerígenos um do outro.

“Carnes processadas e grelhadas já contêm substâncias químicas que têm sido associadas ao aumento do risco de câncer, como nitratos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, mas quando você consome álcool junto com eles, fica mais fácil para esses agentes cancerígenos serem absorvidos pela corrente sanguínea — é uma combinação bastante mortal”, afirma Jiri Kubes, oncologista do Centro de Terapia de Prótons, em Praga.

O especialista afirma que o álcool age como um "transportador", danificando o revestimento da boca, garganta e estômago, e facilitando a fixação de compostos causadores de câncer.

“É por isso que beber álcool e comer carne processada ao mesmo tempo pode ser mais prejudicial do que qualquer uma das duas coisas separadamente”, acrescentou.

Segundo ele, ao invés de comer um hambúrguer, salsicha ou carne vermelha em excesso, é preferível escolher peixes grelhados, espetinhos vegetarianos ou carnes magras, como frango.

“E se você for beber, beba com moderação e combine com saladas frescas ou grãos integrais, que são ricos em fibras e antioxidantes”, explica.

Kubes pede para as pessoas ficarem atentas ao ponto da carne, também, e não deixá-las passar muito na grelha.

“Os pedaços queimados e enegrecidos podem ter um gosto bom, mas geralmente estão cheios de compostos cancerígenos. Mantenha o fogo baixo”, acrescentou.

Carne vermelha e processada

Comer carne processada aumenta o risco de câncer de intestino, com pesquisas mostrando que até mesmo comer pequenas quantidades aumenta o risco. E o risco é considerado semelhante ao do tabaco e do álcool.

"A carne vermelha é classificada como uma causa provável de câncer. Há muitas evidências de boa qualidade de uma ligação entre o consumo de carne vermelha e o câncer de intestino, mas não são tão fortes quanto as evidências para carne processada”, afirma a Cancer Research UK.

Há algumas evidências de que carne processada e vermelha podem aumentar o risco de outros tipos de câncer, como câncer de estômago e pâncreas, embora mais pesquisas sejam necessárias.

Álcool e sua ligação com o câncer

O consumo de álcool está associado ao aumento do risco de desenvolver vários tipos de câncer, incluindo câncer de boca, garganta, cordas vocais, esôfago, cólon e reto, fígado e mama.

Alguns estudos mostram que beber três ou mais bebidas alcoólicas por dia aumenta o risco de câncer de estômago e pâncreas.

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que não existe um padrão de consumo de álcool absolutamente seguro. No entanto, o consumo moderado é aquele que apresenta um baixo risco para a saúde.

As principais diretrizes definem o consumo moderado de álcool como duas doses ao dia para homens e uma dose para mulheres. Cada dose corresponde a uma lata de 350 ml de cerveja, uma taça de 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado, como vodca ou gim.

