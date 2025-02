Aulas da tarde em escolas estaduais são suspensas em cidades atingidas pelas chuvas nesta quarta (5)

A- A+

Por conta das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta quarta-feira (5), as aulas nas escolas da rede estadual foram suspensas. Esta quarta-feira, inclusive, é o primeiro dia previsto no calendário letivo.

Segundo a Secretaria de Educação de Pernambuco, a suspensão vale para a RMR e demais municípios atingidos pelas fortes chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o nível mais alto, de chuvas para todo o Litoral de Pernambuco. Só no Recife, por exemplo, choveu quase 130 milímetros em 12 horas.

"Os estudantes e profissionais da educação que estão nas escolas, em segurança, podem permanecer nas unidades de ensino até que sintam-se seguros para voltar para as suas residências", orientou a secretaria.

A Secretaria de Educação também informou que orientou, desde o início da manhã, os gestores das escolas em relação às fortes chuvas "para que seja realizado o devido acolhimento aos alunos que conseguiram chegar às unidades".



Por fim, a pasta diz que, nos próximos dias, assim que a situação for normalizada, "as escolas comunicarão aos estudantes e criarão um cronograma de reposição de aulas, garantindo a segurança de todos e o cumprimento do calendário letivo".

A rede municipal de ensino do Recife também suspendeu as aulas nesta quarta-feira. A decisão na Capital pernambucana vale para os turnos da tarde e noite.

